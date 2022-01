Beeindruckende Aufnahmen aus aller Welt

Mit sieben Jahren hatte sie schon einen Fotoapparat in der Hand. Die Aufnahme davon hat sie neulich, beim Aufräumen, gefunden. Jetzt wird Elsa Hennseler-Ette 75 Jahre alt – und strebt nun „nach einer künstlerischen Pause neue Projekte an“, wie die bekannte Vogelstängler Fotokünstlerin ankündigt.

Dass sie Zeit zum Aufräumen hat, liegt an der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen. Sonst wäre Elsa Hennseler-Ette nämlich nicht so oft zu Hause, sondern ständig auf Reisen oder im Mannheimer Kulturleben unterwegs – als kritischer Gast, als aufmerksame Beobachterin mit und ohne Kamera, aber auch als Gestalterin von Kultur. So zählt sie schon lange zu dem kleinen Arbeitskreis an engagierten Ehrenamtlichen, welche die Kulturtage Vogelstang mit viel Einsatz und Ideenreichtum, aber wenig Geld auf die Beine stellen.

© Matthias Schmeing

Auch wenn ihr Mannheim wichtig und ans Herz gewachsen ist – sie stammt aus dem bayrischen Steinhöring, ist „im Wald in einem Holzhäuschen aufgewachsen“, wie sie sich erinnert, aber dann mit elf Jahren „diesem Dschungel entrissen“ worden und mit den Eltern nach Mannheim in die Neckarstadt gekommen. Mit 14 Jahren besuchte sie die ersten Fotokurse im Haus der Jugend und hat die Schwarz-Weiss-Ergebnisse bis heute aufbewahrt.

Bildband über den Luisenpark

Es folgte eine kurze Pause, dann, mit 18 Jahren, fand sie mit einer geliehenen Nikon-Kamera bei einer Fahrt nach Skandinavien mit dem VW-Käfer wieder Freude an der Fotografie. Die ließ sie seither nie mehr los, obwohl sie Bautechnikerin und Hauswirtschaftsmeisterin ist. Bald konzentrierte sie sich ganz auf die Fotografie, reiste quer durch Europa sowie mehrere asiatische Länder, Afrika, Südamerika, China. Dabei nahm sie nicht die üblichen Motive, die eben die Touristen knipsen, ins Visier – sie schuf beeindruckende Landschaftsaufnahmen völlig fernab der Routine sowie Porträtstudien, bei denen sie es schaffte, dass sich ihr zuvor völlig unbekannte Menschen öffneten und ihr vertrauten.

2001 begleitete sie den 80. Geburtstag von Musiker Schnuckenack Reinhardt mit einer Foto-Dokumentation in der Klapsmühl und in der Staatskanzlei Mainz. Banken und Galerien, das Modehaus Engelhorn und der Luisenpark zeigten ihre Werke. Dem Luisenpark hat sie einen Bildband gewidmet, ebenso der Neckarauer Sammlung von „Schildkröt“-Puppen, den Stadtteilen Feudenheim und Neckarau.

2000/2001 begleitete sie die zweijährige Bauzeit des Chinesischen Teehauses im Luisenpark intensiv mit ihrer Kamera und dokumentierte so die Entstehung dieses einmaligen Bauwerks. Dann verschwanden die Aufnahmen leider in irgendeiner Schublade. 2020 ergriff der frühere Erste Bürgermeister Norbert Egger die Initiative, übernahm privat das Honorar und schenkte die rund 200 Bilder inklusive der Negative dem Marchivum. (Bild: Matthias Schmeing)