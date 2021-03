An den Wasserspielen am Friedrichsplatz gibt es „umfangreiche Bauschäden“. Darüber hat die Stadtverwaltung nun den Gemeinderat informiert. Laut einem Gutachten sei eine Sanierung der Fontänenanlage „dringend geboten“, weil „aktuell nicht mehr garantiert werden kann“, dass die Touristenattraktion im Herzen der Stadt nicht ausgerechnet im Jahr der Bundesgartenschau ausfällt, so die Verwaltung.

Undicht: Am Becken der Wasserspiele gibt es starke Schäden. © markus Prosswitz

Dass es einen Sanierungsbedarf gibt, ist nicht neu. Bislang war er jedoch auf 1,5 Millionen Euro geschätzt worden. Nun geht man aber von Gesamtkosten in Höhe von 5,305 Millionen Euro aus. Die Stadt erhofft sich indes Zuschüsse vom Land, vom Bund sowie von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Höhe von insgesamt 1,35 Millionen Euro. Daher hat das Rathaus bereits den Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel (CDU) eingeschaltet, da er schon für die Sanierung des Wasserturms selbst Bundesmittel aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm bewilligt bekam.

Nun geht es aber um die Wasserspiele. Hier kommt es, so die Verwaltung, zu „fortlaufend steigenden Wasserverlust von aktuell 53 Kubikmeter täglich“, da die Becken-Abdichtung „starke Zerfallserscheinungen“ aufweise, es zu massiver Rissbildung komme sowie die in der Anlage verlegten PVC-Rohleitungen völlig spröde seien. Die Arbeiten sind eilig, „weil mit einem exponentiellen Fortschreiten des Schadensbildes zu rechnen“ sei und die Technik sogar irreparabel zerstört werden könne. Zudem müsse man mit einer jährlichen Steigerung der Sanierungskosten durch fortschreitende Schädigung von zehn Prozent kalkulieren. Der Hauptausschuss des Gemeinderats soll daher bereits am Dienstag die Gelder freigeben, damit ab Oktober die Sanierungsarbeiten beginnen können. pwr