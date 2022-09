Beatbox-Musical und Kinderdisko

Der Zirkus Paletti feiert Jubiläum und macht kleinen und großen Besuchern ein besonderes Geburtstagsgeschenk: Die „Razzzones“ – bekannt aus „The Voice of Germany“ präsentieren ihr Beatbox-Musical für die ganze Familie. Die Show findet am Samstag, 1. Oktober, um 18.30 Uhr im Paletti-Zelt im Pfeifferswörth statt. „Die Razzzelbande auf Aiuk Aiukuck“ heißt die interaktive Musiktheater-Show der vier Beatbox-Künstler der Razzzones.

Sharkie, Conny, Mitch und Ahja, die vier von der Razzzelbande, landen auf dem Planeten Aiuk Aiukuck, einer Deponie für ausrangierte Roboter. Die vier sind auf der Suche nach dem goldenen Ton, doch es gibt nur noch ein einziges Lied auf Aiuk Aiukuck. Denn bei Oochwooch, dem Jukebox Roboter, sind alle Tonpfeiler zerstört worden. Kann die Razzzelbande mit Hilfe der Kinder einen Weg finden, diese zu reparieren? Können Sharkie, Conny, Mitch und Ahja ihrem Ziel näherkommen?

Das Beatbox-Musical ist für Kinder von fünf bis zwölf Jahren und Familien geeignet und nimmt das junge (und ältere) Publikum mit auf eine interaktive Reise. Hier wird (mit)gesungen, -getanzt, -gelacht und natürlich -gebeatboxt. Tickets zwischen 6 und 12 Euro sind online unter www.zirkus-paletti.de oder an der Tageskasse erhältlich.

Das Beatbox-Musical ist Teil des viertägigen Jubiläums-Programms beim Zirkus Paletti. Neben der Jubiläums-Gala am Freitag findet am Samstag, 1. Oktober der Kinderkulturtag statt, bei denen die Kids bei verschiedenen Workshops teilnehmen können. Am Sonntag findet ein großer Mitmachzirkus-Tag statt. Kinder ab vier Jahren können zwischen 10 und 15 Uhr unter fachkundiger Anleitung Zirkusluft schnuppern. Gegen 18 Uhr startet eine Kinderdisko im Zirkuszelt. dir

Info: Weitere Infos unter www.zirkus-paletti.de