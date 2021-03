Die Polizei hat am Samstagabend zwei Corona-Partys aufgelöst, eine in einer Feudenheimer Kleingartenanlage, die andere in einer Innenstadt-Wohnung. In beiden Fällen schrieben die Beamten etliche Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen.

In Feudenheim hatten sich kurz vor 23 Uhr Zeugen über lauten Partylärm in einer Gartenparzelle in der Anlage in der Banater Straße beschwert. Bereits vor dem Eintreffen dort hatten die Beamten überlaute Musik, Geschrei und Gelächter gehört. Als die Polizisten dann die Anlage betraten, rannten mehr als zehn Personen unerkannt in unterschiedliche Richtungen davon. Auf dem Gartengrundstück trafen die Beamten schließlich noch zwölf Personen im Alter zwischen 17 und 20 Jahren an, die dort feierten und sich laut Polizeibericht vollkommen uneinsichtig zeigten. Nach Feststellung ihrer Personalien bekamen alle einen Platzverweis, den sie jedoch nur widerwillig befolgten.

Musikanlage mitgenommen

Gegen 0.15 Uhr mussten die Beamten dann erneut anrücken, da dort wieder überlaute Musik und Geschrei gemeldet wurde. Wieder hatten sich fünf Personen aus unterschiedlichen Haushalten dort getroffen, um zu feiern. Einmal mehr waren die Partygäste uneinsichtig und befolgten die Platzverweise nur zögerlich. Die Polizeibeamten nahmen daraufhin kurzerhand die Musikanlage mit.

In H 3 beschwerten sich Zeugen gegen 23 Uhr über lauten Partylärm aus einer Wohnung. Die Beamten trafen dort 16 Erwachsene zwischen 18 und 69 Jahren sowie mehrere Kleinkinder aus acht Haushalten an. Sie hielten keinen Mindestabstand und trugen allesamt keine Mund-Nasen-Masken. Alle außer den Bewohnern bekamen Platzverweise, die sie auch befolgten. red/scho