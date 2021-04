Beamte kontrollieren Lastwagen

Gravierende Mängel an zwei Fahrzeugen, ungesicherte Ladung in fünf Fällen, ein fast um das doppelte überladener Anhänger sowie in je zwei Fällen Verstöße gegen Gefahrgut-Bestimmungen und Fahren ohne Führerschein – das sind die Ergebnisse von Polizei-Kontrollen bei Lastwagen und Transportern auf der Friesenheimer Insel. Mehr als die Hälfte aller Überprüften trug darüber hinaus entgegen der Vorschriften keine Corona-Schutzmaske.

Die Polizei musste laut Mitteilung zudem auch nicht eingehaltene Ruhezeiten sowie eine mangelnde Dokumentation der Fahrzeiten beanstanden. Die Kontrollen liefen am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 12 Uhr. Hauptaugenmerk lag nach Angaben aus dem Präsidium auf der Ladungssicherung sowie der Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer.

Die Verkehrspolizei überprüfte den Angaben zufolge insgesamt 52 Fahrzeuge sowie 94 Personen. Dabei stellten die Beamten 58 Verstöße gegen die Maskenpflicht fest. „Mit den betroffenen Personen, insbesondere ortsfremden Personen aus anderen Bundesländern oder dem Ausland, wurden aufklärende Gespräche geführt und die derzeit gültige Rechtslage erläutert“, so die Polizei. Dabei habe sich der überwiegende Teil der Personen einsichtig gezeigt, und die Beamten beließen es bei einer mündlichen Verwarnung. Gegen 20 Personen gab es allerdings Anzeigen.

„Das Ergebnis der Kontrollen zeigt deutlich die Wichtigkeit solcher Aktionen zur Hebung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehrsraum“, so die Polizei in ihrer Mitteilung. „Weitere Schwerpunktaktionen mit gleicher Zielrichtung sind in Planung.“ pol/imo

