Ein Fünf-Sterne-Hotel sollte aus dem ehemaligen Gebäude des Kühlräumeherstellers BBC-York beim Planetarium werden, „mit allem Komfort“. So hatte es der Mannheimer Projektentwickler Egon Scheuermann im Mai 2015 im „MM“ angekündigt, nachdem er das Hochhaus an „Geschäftsleute aus Aserbaidschan“ verkauft hatte, wie es damals hieß. In eineinhalb Jahren sollte alles fertig sein, von einer

...