Baustelle bleibt vorerst bestehen

Seit Ende November werden auf Franklin im Kreuzungsbereich von Thomas-Jefferson-Straße und Abraham-Lincoln-Allee Straßen- und Gleisbauarbeiten durchgeführt. Diese sind Teil des Stadtbahnstreckenneubaus der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). Aufgrund der niedrigen Temperaturen und der schlechten Witterung können die Arbeiten nicht wie geplant zum Jahresende fertiggestellt werden, teilt die RNV mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Deshalb muss die Verkehrsführung wie folgt bestehen bleiben: Die Ausfahrt aus der Thomas-Jefferson-Straße in die Abraham-Lincoln-Allee sowie die Einfahrt von der Abraham-Lincoln-Allee in die Thomas-Jefferson-Straße ist nicht möglich. Die Thomas-Jefferson-Straße ist von Verkehrsteilnehmern über die „L-Straße“ an der Franklinschule befahrbar. Für Fußgänger bleibt die Thomas-Jefferson-Straße und ein Übergang im Kreuzungsbereich erhalten. Die Zufahrt zu Grundstücken sowie für Rettungsdienste und Feuerwehr ist möglich.

Die ausstehenden Arbeiten werden im Januar fortgesetzt, sobald dies die Wetterverhältnisse es zulassen, so die RNV. Nach der Fertigstellung beginnt der Gleisbau in der Thomas-Jefferson-Straße.

Wegen des barrierefreien Um- und Ausbaus der Haltestelle Bensheimer Straße und der Erstellung des Gleisanschlusses nach Franklin wurde in der Birkenauer Straße die Verkehrsführung angepasst. Bis etwa ins Frühjahr 2023 hinein ist die Birkenauer Straße nur aus Richtung Bensheimer Straße kommend bis Höhe des Baufelds (in etwa Höhe Robert-Funari-Straße) befahrbar. Aus Richtung Platz der Freundschaft kommend bleibt die Birkenauer Straße bis zum Baufeld beidseitig befahrbar. Entlang des Baufelds ist sie als Einbahnstraße (von der Birkenauer Straße in die Bensheimer Straße) eingerichtet. Die Umleitung ist ausgeschildert. red/mek