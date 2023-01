Baustelle am Wasserturm ist termingerecht fertig

Eine Baustelle, die rechtzeitig und ohne Mehrkosten fertig wird – das ist selten, aber möglich: „Ein tolles Erlebnis“, freute sich daher Baubürgermeister Ralf Eisenhauer am Friedrichsplatz, wo jetzt die Sanierung der Wasserspiele abgeschlossen ist. „Da fällt vielen ein Stein vom Herzen“, so Eisenhauer, denn damit können die Fontänen nach über einjähriger Pause am Gründonnerstag, 6. April, –

...