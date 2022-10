Baustelle am Neckarplatt: Mannheimer Vereine ärgern sich über Verkehrschaos

„Totales Verkehrschaos im Pfeifferswörth.“ So fasst der Vorsitzende des Polizei-Sportvereins (PSV) Mannheim, Jürgen Dörr, die Lage in einem Brief an die Stadt aufgrund der Baustelle in der Straße Neckarplatt zusammen. Die Autos stauen sich auf einer engen Straße vor einer meist roten Ampel. Und auch die Gaststättenbetreiber haben Umsatzeinbußen – Radfahrende Probleme, die Umleitung zu finden.

