Baumpflegearbeiten auf B36 in Mannheim stehen bevor - Fahrspurreduzierung erforderlich

Mannheim. Wegen Baumpflegearbeiten wird die B36 in Mannheim am Dienstag und Mittwoch, 19. und 20. Oktober, zwischen 9 und 15 Uhr stadteinwärts nur einspurig befahrbar sein. Betroffen davon ist der Abschnitt zwischen der Brücke zur Feuerwache Süd und der Brücke „Hallenbrücken“, teilte die Stadt am Freitag mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aus Sicherheitsgründen sollen geschädigte Bäume entfernt werden. Diese könnten ansonsten auf die Straße stürzen und den Verkehr beeinträchtigen. Durch die Sperrung soll die Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer während der Arbeiten gewährleistet werden.