Baumfällungen in der Feudenheimer Au

Fünf Bäume sowie Strauchwerk werden ab Montag im südlichen Bereich des Landschaftsschutzgebiets Feudenheimer Au entfernt. Dies kündigte die Bundesgartenschau-Gesellschaft an. Die Fällarbeiten stehen im Zusammenhang mit dem Bau des sogenannten Augewässers und dessen Schilfgürtels. Nach dem von Fußgängern und Radfahrern frequentierten Weg quer durch die Au würden nun auch die Wege am Fuß des Hochgestades bis Mitte kommenden Jahres gesperrt.

Bei den Baumfällungen innerhalb der Vegetationsperiode gehe man in „Absprache“ mit der Unteren Naturschutzbehörde im Rathaus vor, heißt es in der Buga-Mitteilung. Gefällt werden vier Robinien, ein Ahorn sowie Brombeersträucher. Die Maßnahme werde von der ökologischen Baubegleitung betreut.

Arbeiten innerhalb der Sperrzeit

Wie die Bundesgartenschau-Gesellschaft weiter mitteilte, liege die Plangenehmigung für das Augewässer von der Unteren Wasserbehörde der Stadtverwaltung seit Ende Mai vor. Da die Fäll- und Rodungsarbeiten nun innerhalb der Sperrzeit für Gehölzarbeiten von März bis September stattfinden, liege dafür eine Befreiung von der Unteren Naturschutzbehörde vor.

Die Bauarbeiten für den oberhalb des Augewässers geplanten Panoramasteg haben wie berichtet bereits begonnen. Der Weiher mit Bachlauf wird zunächst aus Brunnen mit Grundwasser gespeist und zu einem Zeitpunkt nach der Bundesgartenschau an den weiter südlich gelegenen Neckarkanal angeschlossen.

Dies ist wegen schlechter Verschmutzungswerte des Neckarwassers erst in einigen Jahren möglich, wenn am Oberlauf des Flusses Kläranlagen, die bereits in Planung sind, in Betrieb genommen werden. lang