Baumfällungen in der Au: Proteste am Montag in der Frühe

Fünf Bäume sowie Strauchwerk will die städtische Bundesgartenschau-Gesellschaft nach eigenen Angaben am Montag aus dem Landschaftsschutzgebiet Feudenheimer Au entfernen lassen. Dagegen haben Feudenheimer Bürgerinitiativen und Kleingärtner am Sonntagabend Proteste angekündigt. Wie Altstadtrat Ulrich Schaefer ankündigte, wollen sich Baumschützer am frühen Morgenmorgen an die Stämme fesseln.

Die geplanten Fällarbeiten stehen im Zusammenhang mit dem Bau des sogenannten Augewässers und dessen Schilfgürtel. Bei den Baumfällungen innerhalb der Vegetationsperiode gehe man mit einer „Befreiung“ durch die Untere Naturschutzbehörde im Rathaus vor, heißt es in der Buga-Mitteilung.

Dagegen Schaefer: „Würde der Schilfgürtel nur 20 Meter nach Norden verschoben, könnten die Bäume stehenbleiben. Es ist unverständlich, dass die untere Naturschutzbehörde der Baumfällung zugestimmt hat.“ Gefällt werden sollen vier Robinien, ein Ahorn sowie Brombeersträucher. Die Maßnahme werde von der ökologischen Baubegleitung betreut.

Nach dem von Fußgängern und Radfahrern frequentierten Weg quer durch die Au würden nun auch die Wege am Fuß des Hochgestades bis Mitte kommenden Jahres gesperrt. Die Bauarbeiten für den oberhalb des Augewässers geplanten Panoramasteg haben bereits begonnen.

Der Weiher mit Bachlauf wird zunächst aus Brunnen mit Grundwasser gespeist und nach der Bundesgartenschau an den weiter südlich gelegenen Neckarkanal angeschlossen. Dies sei wegen der Verschmutzung des Neckarwassers erst in einigen Jahren möglich, wenn am Oberlauf des Flusses Kläranlagen, die bereits in Planung sind, in Betrieb genommen werden. lang