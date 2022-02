Bäume an Haltestelle Bensheimer Straße werden gefällt

Mannheim. Für die Arbeiten an der neuen Stadtbahntrasse nach Mannheim-Franklin sind Baumfällungen erforderlich. Das teilte die RNV mit. Der Platz sei nötig, um die Haltestelle Bensheimer Straße barrierefrei umbauen zu können und ein neues Gleis als Abbiegemöglichkeit nach Franklin entstehen zu lassen. Die Bäume sollen am 23. Februar gefällt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als Ausgleich für die Fällungen werden im Zuge der weiteren Arbeiten neue Bäume gepflanzt – und das möglichst nahe an der neuen Trasse. Auch für den Bau der neuen Endhaltestelle und Wendeschleife im Bereich von Sullivan werden in den kommenden Tagen Bäume gefällt. Diese werden ebenfalls baldmöglichst ersetzt. Alle Baumfällungen sowie die entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen wurden im Zuge des Planfeststellungsverfahrens genehmigt.

Durch die neue Trasse erhalten laut Mitteilung der RNV 10.000 Menschen im Stadtteil einen komfortablen und schnellen Anschluss an das Stadtbahnnetz Mannheims. Bevor die neue Stadtbahn in Betrieb gehen kann, gibt es noch einiges zu tun. Bis Ende 2023 werden auf einer Strecke von gut 1,8 Kilometern Stadtbahngleise verlegt sowie die drei neuen barrierefreien Haltestellen Funari, Franklin Mitte und Sullivan gebaut. Zunächst wird bis Ende Juli 2022 schwerpunktmäßig im Bereich der Robert-Funari-Straße gearbeitet. Im April 2022 beginnen die Arbeiten im Bauabschnitt „Franklin Mitte“ in der Thomas-Jefferson-Straße, die voraussichtlich bis Mai 2023 andauern werden.