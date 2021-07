Baum blockiert Gondoletta-Strecke - Trauerweide gekippt

Mannheim. Eine Trauerweide ist am Montagvormittag im Luisenpark plötzlich so stark Richtung Kutzerweiher gekippt, dass sie die Gondolettastrecke blockierte. Ellen Oswald, die Gärtnerische Leiterin, führte das auf die starken Regenfälle der vergangenen Tage und die extreme Aufweichung des Bodens zurück. Dadurch sei die Trauerweide an der Uferböschung nahe des Gondoletta-Anlegers am Fernmeldeturm unterspült worden und habe sich sehr stark geneigt. „Ein bisschen Wind, schwere Blätter durch den Regen – da kam alles zusammen“, ergänzte Oswald.

Der etwa 40 Jahre alte Baum sei nicht komplett in den Kutzerweiher gestürzt. Aber er ragte so stark hinein, dass ein Boot der Gondoletta von Mario Frank, der den Betrieb der gelben Boote schon seit über 20 Jahren steuert, aus dem Geäst befreit werden musste. Danach nahm sich das Gärtner-Team des Baums an. „Wir wollen ihn nicht komplett fällen, sondern lassen einen Rest stehen, damit er noch mal austreiben kann“, erläuterte Oswald. Aber ein Großteil der Äste müsse entfernt werden – schon aus Sicherheitsgründen, damit weder Besucher auf den Wegen noch Fahrgäste in der Gondoletta gefährdet werden: „Da haben wir leider keine andere Chance“, so Oswald.