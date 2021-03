20 Schülerinnen und Schüler zwischen 15 und 27 Jahren besuchen derzeit „das andere SchulZimmer“ in der Neckarstadt-West. Die im Herbst 2018 gegründete Privatinitiative um Geschäftsführerin Ute Schnebel hat ein Ziel: Jugendlichen, die aus verschiedenen Gründen aus dem Schulsystem herausgefallen sind und sich in schwierigen Lebenssituationen befinden, einen qualifizierten Haupt- oder Realschul-Abschluss zu ermöglichen. Momentan findet die Vorbereitung auf die diesjährigen Prüfungen in einer Kombination aus Online- und Präsenz-Unterricht statt, 13 Jugendliche waren bereits zuvor erfolgreich.

AdUnit urban-intext1

Für seine Arbeit ist das Schulzimmer dringend auf Spenden angewiesen. Denn für die im Normalfall rund 60 Unterrichtsstunden zahlen Schüler den eher symbolischen Beitrag von 50 Euro pro Monat – oder weniger, falls sie das Geld nicht aufbringen können. Deshalb freut sich Ute Schnebel über eine Spende der Firma Bauhaus in Höhe von 9850 Euro. Das Unternehmen verzichtet seit einigen Jahren auf Weihnachtsgeschenke und ruft Geschäftspartner dazu auf, an eine gemeinnützige Organisation zu spenden. 2020 fiel die Wahl auf das Mannheimer Schulzimmer.

Mehrfach ausgezeichnet

Zu den derzeitigen Schülerinnen und Schülern gehören Schul- und Ausbildungsabbrecher, junge Mütter, Flüchtlinge, junge Menschen mit Migrationshintergrund, psychischen oder Drogenproblemen. „Der Bedarf ist enorm und überwiegt die eigentlich zur Verfügung stehenden 15 Schulplätze“, berichtet Ute Schnebel. Die Arbeit sei „möglich durch ein sehr engagiertes Lehrkräfte-Team aus Ehrenamtlichen und Studierenden“. Seit 2020 erhält das „andere SchulZimmer“ einen jährlichen Zuschuss der Stadt über 6000 Euro.

Das Projekt wurde inzwischen mehrfach ausgezeichnet – etwa im Oktober 2019 mit dem Primus-Preis der von Unternehmen aus ganz Deutschland getragenen Stiftung Bildung und Gesellschaft. Im vergangenen Jahr verlieh die Mannheimer Bürgerstiftung dem Schulzimmer den zweiten Preis beim „Mensch Miteinander!“-Wettbewerb, dotiert mit 5000 Euro. Und die in Essen ansässige Deloitte Stiftung im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft erklärte das Projekt zum „Hidden Mover“ 2020, also zum eher im verborgenen arbeitenden Modell, mit dem dennoch viel bewegt wird. Man wolle damit die Chancengleichheit fördern.

AdUnit urban-intext2

Das war auch der Antrieb von Ute Schnebel. Sie habe „in den letzten Jahren gesehen, dass immer mehr junge Menschen aus dem Schulsystem herausfallen, also dass die Schere zwischen Bildungsgewinnern und Bildungsverlierern immer weiter auseinandergeht“. Deshalb entwickle man speziell auf jeden Schüler zugeschnittene Angebote. bhr