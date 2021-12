Bauhaus spendet 50.000 Euro an "MM"-Hilfsverein

Mannheim. „Ganz großartig“, dankte Florian Kranefuß, Vorsitzender der Geschäftsführung der HAAS Mediengruppe und erster Vorsitzender des „MM“-Hilfsvereins. Zum sechsten Mal in Folge hat Bauhaus der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ 50.000 Euro überreicht. Der Spezialist für Werkstatt, Haus und Garten macht damit die mit weitem Abstand größte Einzelspende an den „MM“-Hilfsverein – und das schon seit Jahren.

„Sie können es sicher gut gebrauchen“, meinte Dieter Bien, Mitglied der Unternehmensleitung von Bauhaus, als er am Firmensitz im Wohlgelegen den symbolischen Scheck an „Wir wollen helfen“ persönlich überreichte. Seit mehr als drei Jahrzehnten zählt Bauhaus zu den großzügigen Unterstützern des „MM“-Hilfsvereins. „Wir machen das auch immer wieder gerne“, so Bien.

Bauhaus wolle damit „einen Beitrag leisten, dass auch sozial benachteiligte Familien ein angemessenes Weihnachtsfest feiern können, sagte er. Er finde gut, dass die „MM“-Aktion nur stets nach genauer Prüfung, ob jemand wirklich Hilfe brauche, älteren Menschen ebenso wie Familien und Kindern mit Lebensmittelgutscheinen, Gutscheinen für Spielzeug und Kinderbekleidung oder Bargeld unter die Arme greife. „So soll niemand das Fest der Liebe ohne Geschenk oder eine besondere Mahlzeit verbringen“, so Bien. Um möglichst vielen Menschen in Notlagen helfen zu können, habe Bauhaus seinen Spendenbetrag kontinuierlich erhöht, blickte Bien zurück. Seit 2016 beträgt die Spendensumme 50.000 Euro.

„In unruhigen Zeiten sind Sie eine ganz wichtige Konstante, die für uns berechenbar ist und hilft, Gutes zu tun, wo es nötig ist – gerade jetzt, wenn es besonders schwer ist“, erklärte Kranefuß. Man könne die hohe Summe in der Tat gerade deshalb gut gebrauchen, weil der Bedarf zunehme, aber 2020 und jetzt wieder 2021 viele Benefizveranstaltungen ausgefallen seien, die sonst eine wichtige Säule der Einnahmen der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ darstellten. Alle Verwaltungskosten würden unverändert komplett vom „Mannheimer Morgen“ getragen, und damit gingen stets alle Spenden 1:1 an Hilfsbedürftige.

In Mannheim gegründet

Dieses Konzept habe Bauhaus immer wieder überzeugt, unterstrich Dieter Bien. Dabei habe bei dem 1960 von Heinz Baus mit dem ersten Fachgeschäft – damals noch in U 3 – gegründeten Unternehmen und seiner Idee, Markenprodukte verschiedenster Fachsortimente in Selbstbedienung unter einem Dach zu präsentieren, „soziales Engagement aus Tradition eine hohe Priorität“, erklärte Bien. „Bauhaus legt großen Wert auf soziale Verantwortung. Seit den ersten Tagen steht das Unternehmen für sozial Schwache ein und hilft, so es kann“, sagte er bei der Scheckübergabe. So leiste beispielsweise jedes Fachzentrum in seinem direkten Umfeld Hilfe. „Die Philosophie von Bauhaus ist, vor Ort zu helfen, wo Not am Mann ist – denn dann sind wir sicher, dass unsere Hilfe ankommt“, so Bien. Das gelte natürlich besonders für die Gründungsstadt Mannheim, zu der das Unternehmen eine sehr enge Bindung habe. Daher unterstütze man stets „Wir wollen helfen“.

Derzeit investiert das Unternehmen, das in Deutschland 150 Fachzentren betreibt und mit über 280 Fachzentren in 19 Ländern vertreten ist, auch wieder in der Gründungsstadt. 60 Millionen Euro werden für einen Büro-Neubau neben dem Service Center Deutschland in der Gutenbergstraße aufgewendet, sagte Bien mit Blick auf die Baustelle im Wohlgelegen. Auf dem Gelände sollen bis Ende 2023 dann insgesamt 1500 Menschen arbeiten können.