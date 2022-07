Bauen in Belgien

Es war für ihn ein besonderes Erlebnis: Bernd Müller durfte dabei sein, als Ministerpräsident Winfried Kretschmann und fast das gesamte Landeskabinett in Brüssel den Erweiterungsbau der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union einweihten. Müller, seit 2010 Leiter vom Amt Mannheim, ab 2015 von Amt Mannheim und Heidelberg von Vermögen und Bau Baden-Württemberg, ist zwar seit März in Pension. Das 30-Millionen-Objekt war aber seit 2011 in seinem Amt geplant und abgewickelt worden – und von Mannheim aus in Belgien zu bauen stellte eine Herausforderung für ihn und sein Team dar, auch wenn das von Dienstreisen mit Pommes frites, Waffeln und Trappistenbier berichtete. Mit seinem Nachfolger Marco Grübbel durfte er daher als Pensionär in Brüssel dabei sein. „Es war ganz toll“, erzählte er danach, „keine Verantwortung mer, man muss keine Rede halten, nur genießen – es war eine tolle Veranstaltung“, freute er sich. pwr

