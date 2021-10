Baucontainer im Mannheim-Käfertal aufgebrochen - Polizei sucht nach Zeugen

Mannheim. Bei einem Einbruch in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein Baucontainer in Mannheim-Käfertal aufgebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte Zutritt zu Stallungen Am Weidenbergel und hebelten dort den Container auf. Die Täter klauten Utensilien für den Reit- und Pferdesport. Es entstand ein Schaden von mehr als 2 500 Euro. Das Polizeirevier Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0621/7184 90 bei der Polizei zu melden.

