Baubeginn an Bachlauf und Flussufer

Weitere Teile der Feudenheimer Au werden ab Montag, 14. Februar, abgesperrt. Wie Corinna Brod von der städtischen Bundesgartenschau-Gesellschaft ankündigte, beginnen dann die Arbeiten für den Bau des Wasserlaufs entlang der Hangkante des Aubuckels. Der Weg dort werde als Baustraße gebraucht und könne deshalb von Radfahrern und Fußgängern nicht benutzt werden.

Gleichzeitig beginnen am Neckar beidseitig Arbeiten für die dort geplante Renaturierung. Das kanalartig ausgebaute Flussufer wird als Teil eines großangelegten Gewässerschutz-Programms der Europäischen Union (EU) aufgebrochen und mit kleinen Nebenarmen und flachen Uferzonen ausgestattet. Das in dem schon länger geplanten Vorhaben zunächst nicht enthaltene Au-Gewässer wurde später mit in das EU-Finanzierungspaket aufgenommen. So läuft nun ein insgesamt rund 32 Millionen Euro teures Öko-Großprojekt in vier Phasen an.

Ökologisches Großprojekt

Projektphase Nord: Augewässer unterhalb des Hochgestades des Aubuckels. Gewässer aus See und Bachlauf soll bis zur Bundesgartenschau in fertig werden.

Projektphase West: Altneckar zwischen Fernmeldeturm und Riedbahnbrücke. Neben der ökologischen Aufwertung wird die „Erlebbarkeit des Neckars“ verbessert. Heißt: Es werden Wege gebaut. Dieser Abschnitt soll ebenfalls bis zur Buga fertig werden.

Projektphase Ost: Altneckar von Riedbahnbrücke bis Kraftwerkskanal Feudenheim. Gestaltung wie Phase West, Umsetzung nach 2023.

Anschluss des Augewässers: über einen Durchstich soll – voraussichtlich erst nach 2025 – die Verbindung zum Neckarkanal erfolgen. lang

