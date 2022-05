Bauarbeiten zum Gleisanschluss über die Straßenkreuzung am Mannheimer Bahnhofsvorplatz

Mannheim. Über das verlängerte Pfingstwochenende von Freitag, 3. Juni, bis Dienstag, 7. Juni, werden die erweiterten Stadtbahngleise an der Haltestelle Mannheim Hauptbahnhof an das Bestandsnetz angeschlossen. Dies geschieht im Zuge der Arbeiten der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) zum viergleisigen Ausbau der Stadtbahn- und Bushaltestelle Mannheim Hauptbahnhof. Dabei werden im Laufe des verlängerten Wochenendes zunächst insgesamt 90 Meter der bestehenden drei Gleise über die Kreuzung rückgebaut. Im Anschluss werden die nun vier Gleise mit einer Länge von 120 Metern im Kreuzungsbereich neu verlegt und an das Bestandsnetz der Stadtbahn angeschlossen. Auch werden die Fundamente für neue Fahrleitungsmasten gebaut. Darüber hinaus wird eine Verkehrsinsel erneuert und eine Leerrohrtrasse für die Infrastruktur verlegt. Insgesamt werden 675 Quadratmeter Asphalt eingebaut, um die neuen Gleise auf der Kreuzung, die über der im Sommer 2021 verfüllten Borelly-Grotte liegt, einzufassen.

Für die Arbeiten muss die Kreuzung Bismarckstraße, Reichskanzler-Müller-Straße und Kaiserring nördlich des Hauptbahnhofs von Freitag, 3. Juni, 5 Uhr, bis Dienstag, 7. Juni, 5 Uhr, vollgesperrt werden. Der Autoverkehr wird während der Vollsperrung großräumig umgeleitet. In diesem Zeitraum ist auch die Abfahrt der Konrad-Adenauer-Brücke von Ludwigshafen kommend auf die Bismarckstraße für den Autoverkehr gesperrt. Die aufgrund der Baumaßnahme ebenfalls gesperrte Lindenhofüberführung (Helmut-Schmidt-Brücke) wird am Samstag, 4. Juni, freigegeben, da sich die Freigabe bauablaufbedingt um einen Tag verschiebt.



Alle Informationen zur Baumaßnahme sind auf der Projektwebseite www.bahnhofsvorplatz-ma.de zu finden.