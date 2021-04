Mannheim. Vermutlich durch Bauarbeiten ist am Mittwoch gegen 14 Uhr ein Schwelbrand in der Gebäudedehnfuge der Erich Kästner Schule im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-Ost ausgebrochen. Nach ersten Angaben der Feuerwehr befanden sich aufgrund der Osterferien nur die beauftragten Handwerker im Gebäude. Verletzt wurde niemand, die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.

AdUnit urban-intext1