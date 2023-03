Bauarbeiten: Nächtliche Sperrung der Planken für den Stadtbahnverkehr

Mannheim. Aufgrund von Bauarbeiten werden die Planken in der Mannheimer Innenstadt im Zeitraum von Dienstag, den 14. März, bis einschließlich Samstag, den 1. April, jeweils in den Nachtstunden für den Stadtbahnverkehr gesperrt. Dies hat Auswirkungen auf die Linien 2, 3, 4/4A, 6/6A und die Nachtbuslinie 6.



Die Sperrungen finden dabei zu unterschiedlichen Uhrzeiten statt. Am Dienstag, den 14. März, und Freitag, den 17. März, werden die Planken im Zeitraum von etwa 1.15 Uhr bis 4.15 Uhr für den Verkehr gesperrt. In der Nacht von Freitag, den 17. März, auf Samstag, den 18. März, erstreckt sich die Sperrung von 23 Uhr bis 5 Uhr. Zwischen Montag, den 20. März, und Freitag, den 31. März, ist die Stadtbahnstrecke von 23 Uhr bis 5 Uhr gesperrt.



Die geänderten Fahrwege im Detail:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Stadtbahnlinie 2: Die Bahnen der Linie 2 werden in beiden Richtungen zwischen Paradeplatz (Steig A und B) und Rosengarten über die Haltestellen Schloss, Universität, Mannheim

Stadtbahnlinie 3: Die Bahnen der Linie 3 werden in beiden Richtungen zwischen Paradeplatz (Steig A und B) und Mannheim Hauptbahnhof Süd über die Haltestellen Schloss und Universität umgeleitet. Die Haltestellen Strohmarkt, Wasserturm, Kunsthalle und Mannheim Hauptbahnhof können nicht angefahren werden und entfallen.

Stadtbahnlinie 4/4A: Die Bahnen der Linie 4/4A werden in beiden Richtungen zwischen Alte Feuerwache und Kunsthalle über die Haltestellen Kurpfalzbrücke Ost, Gewerkschaftshaus und Rosengarten umgeleitet. Die Haltestellen Abendakademie, Marktplatz, Paradeplatz, Strohmarkt und Wasserturm können nicht angefahren werden und entfallen.

Stadtbahnlinie 6/6A: Die Bahnen der Linie 6/6A werden in beiden Richtungen zwischen Tattersall und Paradeplatz (Steig A und B) über die Haltestellen Mannheim Hauptbahnhof, Universität und Schloss umgeleitet. Die Haltestellen Kunsthalle, Wasserturm und Strohmarkt können nicht angefahren werden und entfallen.

Nachtbuslinie 6: Die Busse der Linie 6 werden in beiden Richtungen zwischen Paradeplatz und Tattersall über die Bismarckstraße umgeleitet. Die Haltestellen Strohmarkt und Wasserturm können nicht angefahren werden und entfallen.