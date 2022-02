Bauarbeiten in der Max-Joseph-Straße

Mannheim. In der Max-Joseph-Straße zwischen Carl-Benz- und Käfertaler Straße tauscht die MVV ab dieser Woche die seit 1907 bestehenden Leitungen für Gas und Wasser aus. Dies kündigte Unternehmenssprecherin Christiane Goldberg an. Gleichzeitig verlegt das Unternehmen teilweise neue Gas- und Wasser-Hausanschlüsse. Die Arbeiten beginnen am Montag, 14. Februar, und werden voraussichtlich bis Ende Oktober 2022 abgeschlossen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um die Versorgungsleitungen in der Nähe der Platanen, die die Max-Josef-Straße flankieren, möglichst schonend austauschen zu können, setzt die MVV einen Saugbagger ein. Die Aushubarbeiten werden durch einen Fachagrarwirt für Baumpflege begleitet. Aufgrund der Verlegungsarbeiten müssen die Parkplätze auf beiden Seiten der Max-Josef-Straße abschnittsweise vorübergehend entfallen. Eine Ausweichparkfläche steht leider nicht zur Verfügung.

Fragen und Anregungen unter kontakt@mvv.de

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2