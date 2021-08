Bauarbeiten für Heizkraftwerk beginnen - Anwohner müssen mit Lärm rechnen

Mannheim. Anwohner rund um die Rhenaniastraße auf der Rheinau müssen ab sofort mit Beeinträchtigungen rechnen. Wie die MVV Energie am Montag mitteilte, beginnen in dieser Woche die Hauptarbeiten zum Bau eines Heizwerks am Rheinufer in der Nähe des Grosskraftwerks Mannheim (GKM). Darum könne es zu Lärm, Staub und leichten Vibrationen kommen. Außerdem könnten Parkplätze zeitweise nicht genutzt werden. Das Unternehmen werde jedoch Alternative anbieten, hieß es weiter.

Die MVV will am Rheinufer ein Heizwerk bauen, das ab Ende nächsten Jahres mit Gas und Öl Fernwärme erzeugen kann. Es soll zum einen eine Absicherung darstellen, weil es dann hochgefahren werden kann, wenn andere Anlagen ausfallen. Zum anderen soll es in den kältesten Wintertagen, in denen der Fernwärmebedarf am höchsten ist, zur regulären Erzeugung eingesetzt werden. Ein weiteres Heizwerk soll ab November auf der Friesenheimer Insel entstehen. Insgesamt investiert die MVV rund 100 Millionen Euro.