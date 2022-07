Bauarbeiten an Kurpfalzbrücke: Umleitung der Buslinien 53, 61 und 2

Mannheim. Die Mannheimer Buslinien 53, 61 und 2 von Käfertal bzw. Feudenheim kommend verkehren unter der Woche ab Montag, 25. Juli zwischen 21 und sechs Uhr nur bis zur Haltestelle Alte Feuerwache. Grund ist die Sperrung der Brückenüberfahrt während Bauarbeiten an der Kurpfalzbrücke, teilt die rnv am Donnerstag mit. Die Sperrzeit liegt nachts, um Beeinträchtigungen für den Verkehr möglichst gering zu halten. In dieser Zeit kann die Haltestelle Kurpfalzbrücke nicht angefahren werden.

Verkehrsteilnehmende werden gebeten, die aktuellen Hinweise und Umleitungsbeschilderungen zu beachten. Die aktuell gültigen Stadtbahn-Umleitungen der 1, 2, 3, 4/4A und 15 finden Sie nach wie vor auf der Webseite der rnv.

