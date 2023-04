Bauabschnitt pünktlich fertiggestellt

Mit Abschluss der grundhaften Erneuerung der Wilhelm-Varnholt-Allee im ersten Bauabschnitt zum 8. April steht laut einer Pressemitteilung der Stadt Mannheim die Zufahrt von der Autobahn zur Augustaanlage wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Noch vor Ostern und somit eine Woche vor Beginn der Bundesgartenschau werde die Baumaßnahme pünktlich fertiggestellt werden.

Im „Windschatten“ der Straßensanierungsmaßnahme wurde außerdem der „Stadteingang“ aufgewertet. Die Besucherinnen und Besucher der Bundesgartenschau würden nun mit neuer Bepflanzung auf den straßenbegleitenden Grünflächen empfangen, so die Stadt.

Nach Buga weitere Sanierungen

Nach der Bundesgartenschau, die am 14. April beginnt und 178 Tage später am 8. Oktober endet, werden die weiteren Sanierungsabschnitte, stadteinwärts vom Abbieger Wilhelm-Varnholt-Allee/Fahrlachstraße bis zur Schubertstraße sowie die beiden stadtauswärts führenden Fahrbahnen grundhaft saniert. Die genauen Ausführungszeiträume befinden sich aktuell in der Planung und würden rechtzeitig bekanntgegeben, heißt es. red