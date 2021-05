Bau einer Bahnlinie schafft Kleinod der Natur

Vor 30 Jahren wird die Schnellbahntrasse Mannheim-Stuttgart eingeweiht. Voraus geht der Kampf für eine Tunnel-Lösung zur Durchquerung des Rheinauer Waldes

AdUnit urban-intext1

Vor allem an den Wochenenden, auch an dem gerade zurückliegenden, wird es intensiv genutzt: das Naherholungsgebiet im Mannheimer Süden mit dem beschaulichen Pfingstbergweiher im Zentrum sowie akkurat angelegten Wegen an seinem Ufer und in den nahen Rheinauer Wald. Nicht jedem der Spaziergänger dürfte bewusst sein, dass dieses Kleinod nur ein Nebenprodukt der Schnellbahntrasse Mannheim-Stuttgart ist, die vor genau 30 Jahren, am 31. Mai 1991, eingeweiht wurde.

Dass man bequem mit bis zu 280 Kilometern pro Stunde in nur knapp 40 Minuten von Mannheim nach Stuttgart gelangen kann, das hat eine lange Vorgeschichte. Bereits in den 1960er Jahren entstehen erste Ideen, die um Mitte des 19. Jahrhunderts erbaute Verbindung zwischen den beiden größten Städten des Landes zu ertüchtigen.

Weitere fast zwei Jahrzehnte dauert es von den ersten konkreten Planungen bis zum Betrieb. Und eines der größten politischen und technischen Probleme dabei befindet sich im Süden Mannheims: die Durchquerung des Rheinauer Waldes.

AdUnit urban-intext2

Bürger protestieren heftig

Dabei erfährt die örtliche Bevölkerung davon, wie nicht selten bei derartigen Großprojekten der Fall, rein zufällig: In der Rheinauer Bezirksbeiratssitzung vom 4. Dezember 1973 wird unter „Verschiedenes“ mitgeteilt, die Bundesbahn plane eine Schnellbahntrasse quer durch ihren Wald.

Die Nachricht löst bei allen Parteien und in der Bevölkerung helle Empörung aus. In der ersten Hälfte der 1970er Jahre ist längst so etwas wie ein Umweltbewusstsein entstanden; die Zeit, in der große Infrastrukturprojekte ohne Rücksicht auf die Natur gebaut werden können, ist vorbei.

AdUnit urban-intext3

Eine Bürgerinitiative formiert sich, die in großen Versammlungen im örtlichen Nachbarschaftshaus ihren Protest artikuliert. In einer von ihnen überreicht Rheinaus SPD-Stadtrat Winfried Höhn dem zuständigen Bundesbahndirektor Werner Völkle theatralisch einen reich verzierten Spazierstock mit Klingel – „in der Hoffnung, dass der Rheinauer Wald erhalten bleibt und auch Sie dort nach wie vor spazieren gehen können“.

AdUnit urban-intext4

Am 10. September 1974 beraten die Gemeinderäte über das Projekt. Oberbürgermeister Ludwig Ratzel (SPD) präsentiert dem Technischen Ausschuss eine Vorlage, welche die Zustimmung der Stadt Mannheim zur geplanten Trasse vorsieht. Die SPD-Fraktion stimmt ihr zu – mit Ausnahme von Winfried Höhn. Doch verhindert wird sie durch die CDU, die sich der Stimme enthält. Ihr reichen die Versprechungen der Bahn nicht aus.

Bundesbahn lenkt ein

Erst jetzt sagt die Bahn verbindlich zu: Statt drei Gleisen sollen es nurmehr zwei werden, die auch nicht mehr in zwei oberirdischen Röhren, sondern unter der Erde, in einem Tunnel, verlaufen.

Am 2. Dezember 1975 liegt diese Variante im Gemeinderat auf dem Tisch – im Scheinwerferlicht der Kameras des ZDF, das über den mittlerweile bundesweit bekannten Widerstand des „gallischen Dorfes“ Rheinau berichtet. Dabei verlaufen die Fronten quer durch die Parteien. Am Ende erhält das Projekt eine klare Mehrheit. Nur neun Räte votieren dagegen, darunter Höhn. Die Rheinauer sind nach wie vor skeptisch, denn die Zerstörung der Landschaft würde auch diesmal bleiben.

Auf diese Stimmung muss die Politik Rücksicht nehmen. Ein Jahr später ist Landtagswahl in Baden-Württemberg. Die CDU-Landesregierung unter Ministerpräsident Hans Filbinger will ihre absolute Mehrheit verteidigen. So geriert sie sich gegen die in Bonn regierende sozialliberale Koalition geschickt als Fürsprecherin der Bürger und verlangt für die gesamte Neubautrasse mehr Rücksicht auf die Belange der Natur. Davon kann der Abschnitt im Süden Mannheims am Ende profitieren.

In den Verhandlungen über Details der Planung erfolgt denn auch der Durchbruch: Zwar sollen die Gleise in „offener Tunnelbauweise“ verlegt, also die Baugruben ausgehoben und dann zugeschüttet werden. Doch die Bahn sagt zu, die entstehenden Flächen durch Landschaftsarchitekten fachgerecht modellieren und rekultivieren zu lassen.

Technisches Meisterwerk

Am 20. August 1976 startet Bundesverkehrsminister Kurt Gscheidle (SPD) mit Bundesbahnpräsident Wolfgang Vaerst das Projekt. Dabei setzt er eine große Maschine in Bewegung, durch die mit 89 Rammschlägen die erste Spundwand für den Tunnel in den Boden getrieben wird. „In zehn Jahren ist alles fertig“, gibt sich Gscheidle optimistisch.

Gebaut wird fortan ein 5,4 Kilometer langer Tunnel, der oberhalb des Sportclubs Pfingstberg-Hochstätt (der dadurch übrigens an einem versetzten Standort eine neue schmucke Vereinsanlage erhält) in die Erde ein- und bei der Schwetzinger Siedlung Hirschacker wieder austritt.

Dabei kreuzt er das Wasserreservoir des Rheinauer Wasserwerks und unterquert die Gleisanlagen des Bahnhofes Rheinau sowie die Autobahn A 6, die auf einem zwei Kilometer langen Teilstück sogar angehoben werden muss – der Tunnelbau ist also ein wahres technisches Meisterwerk. 190 000 Kubikmeter wasserdichten Betons und 120 000 Tonnen Stahl werden verbaut.

Im Herbst 1978 beginnt die Bahn am Tunneleingang auf dem Pfingstberg mit der Geländemodellierung, mit der die ursprüngliche Landschaft wiederhergestellt werden soll. Doch sie wird sogar attraktiver als vorher: Oberhalb des Tunnels werden um die 100 000 Bäume und Sträucher gesetzt.

Ein Tunnel mit einem Kreuzweg

Doch nun kommt der Tunnelbau auf Schwetzinger Seite nicht weiter. Wegen mehrerer Anfechtungsklagen in der Siedlung Hirschacker steht er zwischen 1980 und 1983 still und wird dort daher erst im Herbst 1985 fertig. Am 2. April 1987 beginnt der Probebetrieb: In die Oberleitungen des Tunnels werden 15 000 Volt eingespeist.

Am 30. Mai 1987 geht das 38 Kilometer lange Teilstück zwischen Mannheim und Graben-Neudorf in Betrieb, vier Jahre später, am 31. Mai 1991, die gesamte Neubaustrecke Mannheim-Stuttgart. Seither rasen die Züge unter der Rheinau hindurch. Die Fahrtzeit zwischen den beiden knapp 100 Kilometer entfernten Großstädten halbiert sich – sofern keine Baustelle besteht – von etwa 80 auf knapp 40 Minuten. 4,3 Milliarden D-Mark kostet das Ganze. „Nur“ gut 100 Millionen D-Mark davon gehen auf das Konto des Pfingstbergtunnels.

Die Rheinau jedenfalls profitiert von dem Projekt: Ein ödes Brachland wird durch Geländemodellierung und Rekultivierung zu einem wahren Kleinod der Natur am Rande der Großstadt. Einen der durch die Aufschüttung entstandenen Hügel macht der Verein „Freunde des Dossenwaldes“ 2015 zum „Mannheimer Kalvarienberg“, indem er dort einen Kreuzweg anlegt – ein Ort ruhiger Einkehr. Außer in jenen kurzen Augenblicken, in denen ein Zug durch den Tunnel donnert.