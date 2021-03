Mannheim. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat den Planfeststellungsbeschluss für den Neubau der Stadtbahnstrecke zum Stadtteil FRANKLIN in Mannheim erlassen und an die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) übergeben. Das teilte die rnv in einer Pressemitteilung am Mittwochmittag mit.

Damit wird der von der rnv geplante Bau einer Stadtbahnstrecke zur Erschließung des neuen Stadtteils Franklin im Mannheimer Nordosten genehmigt. Die 1,8 Kilometer lange Stadtbahnlinie soll eine Anbindung des neuen Stadtteils an die Mannheimer Innenstadt schaffen.

„Franklin ist Modellquartier der Stadt Mannheim für klima-freundliche und moderne Mobilität der Zukunft. Zentral ist dabei für uns, dass die im Endausbau geplanten rund 10.000 Bewohner und etwa 2.000 Arbeitsplätze bereits möglichst beim Bezug des Stadtteils ein attraktives ÖPNV-Angebot vorfinden“, macht Christian Specht, Erster Bürgermeister und ÖPNV-Dezernent der Stadt Mannheim deutlich. „Neben unserer bestehenden Buslinie können wir mit dem Bau der Stadtbahn auf Franklin ab 2023 unser größtes Konversionsgebiet an unser schnelles und komfortables Schienennetz anbinden.“

Zunächst gelangen die Fahrgäste über die Umsteigemöglichkeit am Bahnhof Bensheimer Straße in Richtung Stadtmitte, dann mit der Fertigstellung der notwendigen Erweiterung des Bahnhofs Käfertal 2027 auch mit durchgehender Verbindung. Die Schienen für die neue Stadtbahn-Verbindung werden am Bahnhof Bensheimer Straße von der Eisenbahnstrecke der Linie 5 abzweigen und führen mitten durch das neue Stadtquartier. Vorgesehen sei eine zweigleisige Strecke, die etwa zu zwei Dritteln auf einem von den Straßen abgetrennten Bahnkörper geführt und – wo möglich - als Grüngleis gebaut wird. Entlang der Neubaustrecke sollen drei barrierefrei ausgestaltete Haltestellen angelegt werden: Franklinschule in der Thomas-Jefferson-Straße auf Höhe der geplanten Schule, Franklin-Mitte in der Thomas-Jefferson-Straße und Sullivan an der neuen Veranstaltungshalle (ehemals Panzerhalle).

Die Maßnahme soll im August 2021 beginnen. Die Inbetriebnahme der neuen Stadtbahn nach Franklin ist für die zweite Jahreshälfte 2023 geplant. Die Baumaßnahme wird in vier Abschnitten realisiert, heißt es in der Pressemitteilung weiter: Zuerst sollen die Arbeiten im August 2021 auf dem Bauabschnitt Funari an der Robert-Funari-Straße und entlang der neuen Haltestelle Franklinschule starten. Der zweite Bauabschnitt, Franklin-Mitte, führt entlang der neuen Haltstelle gleichen Namens durch die Thomas-Jefferson-Straße. Im dritten Bauabschnitt Sullivan werden die Wendeschleife der kommenden Linie sowie die Endhaltestelle Sullivan gebaut. Der vierte Bauabschnitt Bahnhof Bensheimer Straße umfasst schließlich die Abzweigung von der Eisenbahnstrecke der Linie 5 sowie den Neubau und den barrierefreien Ausbau der Haltestelle Bahnhof Bensheimer Straße.

„Mit dem Planfeststellungsbeschluss leistet das Regierungspräsidium Karlsruhe einen weiteren wichtigen Beitrag zum Ausbau des Mannheimer Stadtbahnnetzes sowie zur umweltfreundlichen und barrierefreien Anbindung der im Zuge der Konversion entstehenden neuen Stadtquartiere“, erklärt Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder.

Die Straßenbahnverbindung durch FRANKLIN soll im 20-Minuten-Takt über die Umsteigemöglichkeit am Bahnhof Bensheimer Straße in die Stadtmitte führen. Die Fertigstellung der Erweiterung des Bahnhofs Käfertal ermögliche dann auch eine umsteigefreie Verbindung. Die ab 2023 als Pendelzug verkehrende Stadtbahn verbindet die Haltestellen Bensheimer Straße und Sullivan mit einer Fahrzeit von etwa drei Minuten. Die Bahn könne deutlich besser mit der Taktlage der Linie 5 abgestimmt werden, als dies mit einem Bus möglich wäre.