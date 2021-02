Mannheim. Die vorbereitenden Arbeiten für den Bau der neuen Franklin-Ganztagsgrundschule haben gerade erst begonnen – da zeichnet sich bereits das nächste vergleichbare Projekt ab: Noch in diesem September sollen die Arbeiten zur Errichtung der Spinelli-Ganztagsgrundschule beginnen. Sie entsteht an der Dürkheimer Straße östlich des Joseph-Bauer-Hauses – mit direktem Blickkontakt zum Buga-Gelände. Zwischen Schule und Caritas-Pflegeheim soll zu einem späteren Zeitpunkt der Turnhallen-Neubau des TV Käfertal seinen Platz finden.

In seiner Sitzung am Donnerstag beschäftigte sich der Bildungsausschuss mit dem Projekt. Er empfiehlt dem am 16. März tagenden Gemeinderat einstimmig, die erforderlichen Gelder zur Verfügung zu stellen und die städtische Schulbaugesellschaft BBS mit der Umsetzung zu beauftragen. Nach jetzigem Stand investiert die Stadt für die 35. Mannheimer Grundschule 16,645 Millionen Euro. Sechs Millionen davon sind im städtischen Haushalt bis 2023 bereits eingeplant, der Rest müsste noch beschlossen werden.

Wenn Mitte April 2023 die Buga beginnt, soll das Gebäude bereits stehen. Denn während der Bundesgartenschau selbst, so die Verwaltung, dürften „auf Spinelli keine sichtbaren Baumaßnahmen stattfinden“. Im Inneren aber wird weitergewerkelt – mit dem Ziel, die verbindliche Ganztagsgrundschule zum Schuljahr 2023/24 in Betrieb zu nehmen. Verbindlich heißt: Die Ganztagsregelung gilt während der gesamten Grundschulzeit. Im Unterschied dazu sieht die Wahlform vor, dass Eltern Jahr für Jahr entscheiden, ob die Kinder die Schule halb- oder ganztags besuchen.

Um dem besonderen Gebietscharakter von Spinelli gerecht zu werden, so die Verwaltung, war für die Schule „eine kompakte, zeitgemäße Architektur in Hybridbauweise mit 50 Prozent Holzanteil in der Gebäudemasse gefordert“. Der Baustoff Holz passe zur benachbarten Buga, begründet die Stadt, im Vergleich zu einem konventionellen Gebäude verursache das etwas höhere Kosten. Aber schließlich solle die Spinelli-Grundschule als direkter Nachbar der großen Pflanzenschau auch „Leuchtturmcharakter“ haben.

Modellhaft „für weitere vergleichbare Projekte“ werde auch die „energieoptimierte“ Bauausführung sein. Neben der Verwendung von Holz ist unter anderem eine Photovoltaik-Anlage vorgesehen, deren Kosten sich nach einigen Jahren amortisieren würden. Zum Konzept gehört eine extensive Dachbegrünung, auch ein Teil der langgestreckten Fassade soll emporwachsenden Pflanzen Platz bieten. Wer die künftige Schule durch den Haupteingang auf der Westseite betritt, kommt in eine zentrale Eingangshalle, die als Spiel- und Bewegungsbereich dienen soll. „Zentrales Element und Herzstück der Schule ist eine breite Treppe mit Sitzstufen, die aus der Eingangshalle in das erste Obergeschoss führt“, so die Verwaltung.

Keine eigene Turnhalle

Im Erdgeschoss befinden sich Lehrerbereiche und Verwaltung, Mensa, ein großer Mehrzweckraum und Räume für die Ganztagsangebote. Das Obergeschoss wird zwei Bereiche mit jeweils vier Klassenräumen, Kursraum, Station für die Lehrkräfte und „eine vielfältig nutzbare Mittelzone“ beherbergen.

Eine eigene Turnhalle für die Spinelli-Grundschule werde nicht benötigt, „da sich die Sporthalle der Bertha-Hirsch-Schule in fußläufiger Erreichbarkeit befindet und hier noch Hallenkapazitäten zur Verfügung stehen“, heißt es. Zudem könnten zu einem späteren Zeitpunkt Hallenflächen beim TV Käfertal angemietet werden. Zonen für Aktivitäten und Spiele, Rückzugsbereiche und Platz für ein „grünes Klassenzimmer“ werde der zwischen Gebäude und Buga-Gelände liegende Pausenhof bieten. Das Hallenprojekt fügt sich in das Gesamtensemble östlich des Joseph-Bauer-Hauses und westlich der Grundschule ein, es wurde in der Planung „als Ideenteil mitgeführt“. Darüber beraten wird aber gesondert.