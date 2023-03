Mannheim. Auf der Friesenheimer Insel in Mannheim kann es in den kommenden Wochen gelegentlich zu Fackeltätigkeiten kommen. Das teilte die BASF SE am Montag mit. Überschüssige Gase werden über eine Fackel auf dem Werksgelände verbrannt, wodurch es zu einem sichtbaren Feuerschein kommen kann.

