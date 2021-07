Barrierefreie Internetseite

Zugang für alle: Das Technoseum will Menschen mit Behinderungen digitale Infos rund um das Technoseum einfach zugänglich machen. Deshalb hat das Museum seine Website www.technoseum.de barrierefrei gestaltet. Ab sofort stehen Informationen in Leichter Sprache sowie in Gebärdensprache zur Verfügung. Ebenso wurde das Bildschirmdesign auf die Bedürfnisse von sehbehinderten Nutzerinnen und Nutzern zugeschnitten, so dass sich die Webpräsenz nun in den dominierenden Farben rot, weiß und grau präsentiert. Verbesserte Kontraste, Bedienung der Website per Tastatursteuerung, beschreibende Bildtexte, die vorgelesen werden können und Videos in Gebärdensprache unterstützen nun. red

