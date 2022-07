Barrierefrei über die Riedbahn

Der fertiggestellte barrierefreie Rad- und Fußgängerüberweg in der Boveristraße wurde am Donnerstag mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe, den beteiligten Baufirmen, sowie den angrenzenden Betrieben eingeweiht. Bürgermeisterin. Diana Pretzell und Bürgermeister Ralf Eisenhauer schnitten gemeinsam ein Band an der Boverirampe durch.

„Die barrierefreie Rampe und der neue Treppenturm auf der Käfertaler Seite vollenden die wichtige Rad- und Fußgängerüberführung über die Riedbahn. Eine energieeffiziente Beleuchtung, ein höheres Geländer und eine rutschfeste Beschichtung sorgen für Sicherheit auf der Brücke und ermöglichen künftig einen bequemen Übergang von Wohlgelegen nach Käfertal“, erläuterte die für die Bauausführung zuständige Bürgermeisterin Diana Pretzell.

Diana Pretzell und Ralf Eisenhauer weihen die Boverirampe ein. © Stadt

„Die erfolgreiche Fertigstellung der wichtigen Radverbindung zwischen Wohlgelegen und Käfertal stärkt den Radverkehr nachhaltig, denn sie verbindet nicht nur die Stadtteile miteinander, sondern schließt auch die Lücke für eine freie Fahrt Richtung Innenstadt“, ergänzte der für Verkehrsplanung und Stadtentwicklung zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer.

Neben der Instandsetzung und dem barrierefreien Ausbau des Brückenbauwerks über die Gleise und dem Neubau der nördlichen Rampe inklusive Treppenturm, wurden auch die Fahrbahn der Boveristraße, die Ampelanlage, der Geh- und Radweg, die Straßenbeleuchtung, sowie die barrierefreie Bushaltestelle der rnv erneuert.

Das Vorhaben wurde mit Mitteln aus dem baden-württembergischen Staatshaushalt verwirklicht. Im Rahmen der Gesamtkosten von 3,5 Millionen Euro unterstützt das Land Baden-Württemberg mit der Förderung durch das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) im Bereich des Rad- und Fußverkehr, das Vorhaben mit einer Fördersumme von mehr als einer Million Euro. red