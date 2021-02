Sie standen über 20 Jahre oder noch länger unbeachtet in einem Keller, im Westflügel vom Schloss. Bis Christian Werner sie wegräumte, weil an der Stelle nach einem Regenguss Wasser eindrang. Dann erst stellte sich heraus: Über 150 Stuckfragmente, die zuvor nur als Abgüsse galten, sind echt, meist aus der Barockzeit. „Für Mannheim eine Sensation“, so Michael Hörrmann von den Staatlichen Schlössern und Gärten, als er im September die Originale präsentierte (wir berichteten).

Nun kehrten die Köpfe, Putten, feinsten Ornamente, Blumenranken, Wappen und Reliefs, von Andreas Gehrlein frisch restauriert, aus dem Keller in die Beletage zurück. Der Transport des Stucks sei aber eine besondere Herausforderung gewesen, da das größte Fragment, das Relief mit der Auszeichnung des Helden Kurfürst Carl Philipp, über 250 Kilo wiegt. Das übernahm über die steile, enge Kellertreppe der Mannheimer Klavier- und Flügeltransporteur Sommer.

„Zukünftig werden die einzigartigen Originale neben der virtuellen Rekonstruktion ein besonderes Besuchserlebnis bieten“, verspricht Uta Coburger, die für Schloss Mannheim zuständige Konservatorin der Staatlichen Schlösser und Gärten.

Das Paradeschlafzimmer

30 Teile des Stucks gehörten ins Paradeschlafzimmer von Kurfürst Carl Philipp. Coburger und ihr Team arbeiten – als Teil der Digitalisierungsstrategie des Landes Baden-Württemberg – gerade daran, dass einer der einst wichtigsten Räume des Schlosses über Monitor und Virtual-Reality-Brillen besichtigt werden kann: das Paradeschlafzimmer mit der Stuckdecke, die den Kurfürsten als erfolgreichen Feldherrn der Türkenkriege darstellte. Den Raum gibt es nicht mehr. Heute ist hier ein Treppenhaus der Universität. Ab dem Frühjahr 2021 – je nachdem, wann das Schloss wieder für Besucher öffnet – soll die virtuelle Rekonstruktion zu erleben sein. pwr