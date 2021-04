Bargeld und Zigaretten erbeutet

Unbekannte haben zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt einen frei stehenden Zigarettenautomaten an der Rheinpromenade gewaltsam aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, könnte sich die Tat schon vor einigen Wochen ereignet haben. Der Automat befindet sich im Stadtteil Neckarau – auf Höhe der dortigen Paddel-Gesellschaft. Die Täter erbeuteten bei dem Aufbruch Bargeld sowie Zigaretten im Gesamtwert von insgesamt rund 650 Euro, heißt es im Polizeibericht. Am Automaten entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall im Mannheimer Süden machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarau unter der Rufnummer 0621/ 83 39 70 zu melden. pol/baum

