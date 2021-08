Bargeld in Höhe einer fünfstelligen Summe aus Lieferwagen in der Innenstadt entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim. Ein unbekannter Täter hat eine Geldtasche aus der Fahrerkabine eines Lieferwagens gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, lud der Fahrer eines DB-Lieferwagens am Donnerstagabend in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 20.15 Uhr Waren in F 3, 4, in Höhe der Synagoge, aus. Nachdem er die Ware ausgeliefert hatte und das hierfür erhaltene Bargeld in der Geldtasche, die sich in der Fahrerkabine befand, verstauen wollte, bemerkte er, dass diese fehlte. In der Geldtasche befand sich Bargeld in Höhe einer fünfstelligen Summe. Am Fahrzeug konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Die Fahrerkabine war zum Zeitpunkt der Auslieferung verschlossen, weshalb beim aktuellen Stand der Ermittlungen davon ausgegangen wird, dass der / die unbekannte/n Täter unter Zuhilfenahme von technischen Mitteln den Lieferwagen öffneten.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0621/12580 zu melden.