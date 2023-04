Bargeld aus Spendenbox in Mannheim gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Aus einer Spendenbox ist in Mannheim Bargeld gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, entwendete ein bislang unbekannter Täter am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr in einem Kiosk in der Straße „Am Meßplatz“ einen bislang unbekannten Bargeldbetrag. Daraufhin flüchtete dieser anschließend in eine unbekannte Richtung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Videoaufzeichnungen des Kiosks werden derzeit durch die Ermittlerinnen und Ermittler des Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ausgewertet. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 0621 / 3301-0 zu melden.