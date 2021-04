Bands aus der Region winkt ein Profi-Video-Dreh

Bürgerstiftung und Mannheimer Runde rufen alle Nachwuchs-Musiker dazu auf, an einem Band-Wettbewerb teilzunehmen. Das Projekt gehört zur Aktion „MannheimZUSAMMEN“ und richtet sich an unbekannte Bands in der Region: „Macht mit beim großen #MannheimZUSAMMEN Band-Wettbewerb!“, heißt es in der Pressemitteilung der Mannheimer Runde.

Video hochladen

Wer mitmachen möchte, sollte auf der Internet-Seite www.mannheim-zusammen.de ein Video hochladen und seine Fangemeinde dazu aufrufen, es anzuschauen. Die drei Bands mit den meisten Aufrufen gewinnen jeweils einen Videodreh im Mannheimer Radio Regenbogen-Palazzo für zwei ihrer Songs, eine weitere Band wird von der Mannheimer Runde und der Mannheimer Bürgerstiftung ausgewählt. Alle Teilnehmer erhalten neben dem virtuellen Auftritt im Radio-Regenbogen-Palazzo auch eine Gage von 200 Euro – für jedes Mitglied der Gewinner-Bands. Der Wettbewerb endet am Sonntag, 9. Mai. Wie das Ganze aussehen kann, zeigt Jonathan Zelter: Sein Auftritt bei der Mannheimer Runde-Christmas-Charity mit dem Song „Anna“ steht auf der Plattform zum Anschauen bereit.

„Schon über ein Jahr ist es her, dass man das letzte Mal ein Konzert besuchen durfte und Bands auf der Bühne live ihre Songs zum Besten geben konnten“, begründet die Mannheimer Runde den Wettbewerb. Das richtige Live-Erlebnis könne man zwar noch nicht bieten, trotzdem sollen alle Nachwuchs-Bands in der Region und darüber hinaus die Chance bekommen, mal wieder auf der Bühne zu stehen. Am Ende entsteht ein professionelles Video, das auf www.mannheim-zusammen.de zu sehen sein wird.

Dort steht derzeit auch eine Folge des Talkformats „Tee mit T.“ von Thorsten Riehle. In dem Video spricht der Capitol-Chef mit Comedy-Star Bülent Ceylan darüber, wie die Pandemie sein Leben verändert hat. „Bülent hat erstaunlich offen über seine Familie und sein Leben gesprochen, das wird einige sicher überraschen“, so Riehle. baum/zg

Info: Infos und Teilnahme unter www.mannheim-zusammen.de