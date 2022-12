Bandprojekt Cosmic Love spielt in der Mannheimer Alten Feuerwache

Mannheim. Als Kernziel wurde zur Gründung des Bandprojekts Cosmic Love um Saxofonistin Alexandra Lehmler 2019 formuliert, die akustischen Instrumente wo möglich durch elektronische zu ersetzen oder sie so zu verfremden, dass neue Klang-Kosmen entstehen. Wie das heute klingt, zeigen Lehmler, Vibrafonist Claus Kiesselbach und Schlagzeuger Erwin Ditzner am 8. Dezember, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache Mannheim (AFW). Unterstützt werden sie von dem aus dem Iran stammenden Zeichner und Illustrator Mehrdad Zaeri. Abendkasse: 18 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1