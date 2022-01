Balkonbrand in Hochhaus in der Mannheimer Neckarstadt-Ost

Mannheim. Die Feuerwehr hat am Samstagabend einen Balkonbrand in einem Hochhaus der Neckaruferbebauung in der Mannheimer Neckarstadt-Ost gelöscht. Nach Angaben der Feuerwehr fing Unrat auf dem Balkon im 17. Obergeschoss des Gebäudes Feuer. Zwei Trupps bekämpften das Feuer unter schwerem Atemschutz und mit zwei sogenannten C-Rohren. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurden Lüftungsmaßnahmen durchgeführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Brandzeitpunkt hätten sich keine Personen innerhalb der Wohnung befunden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.

Die Feuerwache Nord und die Hauptfeuerwache wurden während des Einsatzes durch die Freiwilligen Feuerwehren Innenstadt und Wallstadt besetzt. Neben der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz.