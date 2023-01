Bald Geld für „Neue Mitte“?

Im Klinikum könnte es endlich mit der „Neuen Mitte“ vorangehen. Die Mannheimer Grünen-Abgeordneten Susanne Aschhoff und Elke Zimmer teilen mit, Gesundheitsminister Manne Lucha habe am Donnerstag im Sozialausschuss des Landtags angekündigt, mit den Förderbescheiden für den Großumbau sei bis Ende des ersten Quartals zu rechnen.

Für das Projekt, bei dem marode kleinere Gebäude durch neue große im Zentrum ersetzt werden sollen, wurde bislang rund eine halbe Milliarde Euro veranschlagt. Lucha sagte schon 2017 bei einem Besuch im Klinikum zu, „50 Prozent plus X“ der förderfähigen Kosten zu übernehmen. 2019 wurden erste Fördermittel von 50 Millionen Euro beantragt (35 Millionen für die Aufstockung der Apotheke, 15 Millionen für die weitere Planung). Doch die Bewilligung lässt seither auf sich warten.

Minister bisher größter Bremser

Der Grund dürfte sein: Neben Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der sich von dem Thema immer wieder sehr genervt zeigt, gilt Lucha bei der – in der Region einhellig gewünschten – Fusion des Klinikums mit dem in Heidelberg als größter Bremser. Daher kritisierten Beschäftigte der Universitätsmedizin im Dezember bei ihrer Kundgebung in Stuttgart mit Sprechchören und Plakaten die beiden Grünen-Politiker. Wenig später gab Lucha bekannt, mit der von der Regierung nur befürworteten Verbundlösung für die beiden Krankenhäuser sei die Förderung der „Neuen Mitte“ möglich.

Derzeit prüft die grün-schwarze Koalition vier unterschiedliche Modelle für einen Verbund. Die Grundsatzentscheidung soll ebenfalls noch im ersten Quartal fallen.