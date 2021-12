Streit zwischen Pärchen legt Bahnverkehr in Mannheim lahm

Mannheim/Ludwigshafen. Eine Auseinandersetzung zwischen einem Pärchen hat am Dienstagabend den Bahnverkehr in Mannheim kurzzeitig lahmgelegt. Während der Auseinandersetzung habe der Mann der Frau mit Suizid gedroht und sei in den Gleisbereich gelaufen, teilte eine Sprecherin der Bundespolizei auf Nachfrage mit. Die Bahnstrecke wurde aufgrund dessen vom Hauptbahnhof ausgehend sowohl in Richtung Ludwigshafen als auch in Richtung Mannheim-Waldhof für rund 20 Minuten gesperrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Mann habe sich selbstständig bei einer Polizei-Dienststelle gemeldet, sagte die Behördensprecherin weiter. Dort sei Weiteres zu seinem Verhalten abgeklärt worden.

Die Bahn hatte auf Twitter zuvor mitgeteilt, dass sich unbefugte Personen auf der Bahnstrecke zwischen Mannheim und Ludwigshafen befinden würden, weswegen die Strecke gesperrt worden sei. Es kam daher zu Verspätungen und Teilausfällen von Zügen. Nach dem Vorfall und der Aufhebung der Sperrung fuhren die Züge laut Bundespolizei als Vorsichtmaßnahme zunächst auf Sicht, um weitere Personen auf der Strecke auszuschließen. Der Bahnverkehr sollte sich langsam wieder normalisieren.