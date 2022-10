Bahnfahrerin angegriffen

Zwei 32 und 35 Jahre alte Frauen haben in einer Straßenbahn die Fahrerin angegriffen, geschlagen und getreten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte die Mitarbeiterin der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft das Duo am Sonntagabend in einer Linie 7 (Richtung Vogelstang) am Marktplatz zunächst aufgefordert, den Türbereich zu verlassen, da die Bahn sonst nicht weiterfahren könne. Daraufhin sollen die beiden Frauen die Fahrerin zunächst beschimpft und bedroht haben, bevor sie mit Schlägen und Tritten auf sie losgingen. Die Straßenbahnfahrerin konnte sich leicht verletzt in die Führerkabine retten und verständigte über die Leitzentrale die Polizei.

Die Täterinnen konnten noch vor Ort festgenommen werden und wurden zu einer Polizeidienststelle gebracht. Da beide Frauen alkoholisiert waren, wurden ihnen Blutproben entnommen. Die Angreiferinnen müssen nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung, Bedrohung sowie gemeinschaftlicher Körperverletzung rechnen. pol/yt/sma