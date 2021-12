Bahnarbeiter findet herrenloses Auto

Einem Bahnarbeiter ist ein herrenloses Auto mit eingeschaltem Warnblinker auf der Schönau aufgefallen. Der Peugeot stand am Montagabend in der Sonderburger Straße unterhalb der Walter-Pahl-Brücke, der linke vordere Reifen war beschädigt und beide Airbags hatten ausgelöst. Der Fahrzeugschlüssel steckte im Zündschloss, vom Fahrer fehlt jede Spur. Der hatte wohl die Kontrolle über das Auto verloren und war gegen den Bordstein gestoßen. Mit dem kaputten Reifen konnte er nicht weiterfahren. Die Kennzeichen stammte von einem anderen Auto und war als gestohlen gemeldet. Der letzte eingetragene Halter gab an, das Auto an einen 19-Jährigen verkauft zu haben. Gegen den Mann, der keinen Führerschein hat, wird ermittelt. pol/lok

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1