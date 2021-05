Bahn und Auto stoßen zusammen

Vier Personen sind am Donnerstagvormittag bei einem Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn in der Oststadt verletzt worden. Die beiden Fahrzeuge kollidierten gegen 10 Uhr in der Goethestraße. In der Folge kam es zu Beeinträchtigungen im Straßen-, vor allem aber im Schienenverkehr. Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort. Wie die Polizei mitteilte, mussten die verletzten Personen in Krankenhäuser gebracht werden. Über den genauen Unfallhergang liegen den Ermittlern derzeit noch keine Erkenntnisse vor. red/pol

