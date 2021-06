Bagger schaffen in J 1 Platz für Supermarkt und Hotel

Viel ist nicht mehr übrig von dem alten, weißen Eckhaus, das bis vor wenigen Wochen in J 1 in der Breiten Straße stand. Wie berichtet, soll dort nach dem Abriss ein neues Geschäftshaus entstehen. Ins Erdgeschoss wird ein Rewe-City-Supermarkt einziehen, den der Unternehmer Sahin Karaaslan aus Leimen betreiben wird. Der Geschäftsmann, der das Gebäude mit dem Grundstück gekauft hat, hat bereits mehrere Rewe-Märkte in Heidelberg und in Käfertal. In den oberen Etagen plant Karaaslan ein Drei-Sterne-Hotel mit 66 Zimmern und drei Suiten. Das neue Gebäude wird etwas näher an die Stadtbahngleise rücken. Die dafür benötigte Fläche hat Karaaslan bereits von der Stadt gekauft. Als Bauzeit kalkuliert er mit „12 bis 18 Monaten“. Der Unternehmer investiert in J 1 rund acht Millionen Euro. cs

AdUnit urban-intext1