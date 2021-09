Baerbock in Mannheim

Nach SPD-Bundeskanzlerkandidaten Olaf Scholz, der am Samstag, 11. September, 18 Uhr, auf dem Alten Meßplatz die hiesige SPD-Bundestagskandidatin Isabel Cademartori unterstützen wird, kommt auch die Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock, nach Mannheim. Baerbock wird im Rahmen der Wahlkampftour unter dem Motto „Bereit, weil ihr es seid“ am Montag, 20. September, um 17.30 Uhr in der Quadratestadt auf dem Toulonplatz auftreten. Mit dabei ist die Mannheimer Direktkandidatin Melis Sekmen. Sie wird die Veranstaltung eröffnen.

Anmeldung erforderlich

Wer Interesse hat, bei dem Wahlkampfauftritt der grünen Spitzenkandidatin dabei zu sein, muss sich unter info@gruene-mannheim.de anmelden. Eine Teilnahme ist laut Ökopartei ausschließlich nach vorheriger Anmeldung bis drei Tage vor dem Termin und aufgrund der andauernden Corona-Pandemie nur für eine begrenzte Personenanzahl unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln möglich. aph