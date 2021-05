Bäder: Drei Zeitfenster

Auch wenn das Wetter aktuell eher nicht danach ist: Die Freibadsaison rückt näher. Die Stadt strebt laut Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer eine Öffnung der Schwimmbäder Anfang Juni an, sofern das die Corona-Lage erlaubt. Die neue Landesverordnung schreibt an fünf Werktagen in Folge eine Inzidenz unter 100 vor. Noch liegt Mannheim knapp darüber. Eisenhauer will auch, dass sich die Inzidenzen „stabil unter 100 einpendeln“, bevor Herzogenriedbad, Carl-Benz-Bad, Parkschwimmbad Rheinau, Freibad Sandhofen und die beiden privaten Bäder am Stollenwörthweiher aufmachen.

Fest steht nun bereits, dass es in den städtischen Bädern unterschiedliche Zeitfenster geben wird, die allen Besuchern offen stehen: 8 bis 10.30 Uhr, 10.30 bis 20 Uhr sowie 18 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet 3.50 Euro (Ermäßigte: zwei Euro). Tickets müssen online gekauft werden. Für diejenigen, die keinen Internet-Zugang haben, soll aber auch eine zentrale Kasse am Eissportzentrum eingerichtet werden. sma