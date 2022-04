Mannheim. Backstreet's back: Die Backstreet Boys spielen im Oktober ein Konzert in Mannheim. Wie der Veranstaltungsplaner Live Nation GmbH am Dienstag mitteilt, macht die amerikanische Boyband im Rahmen ihrer Tour "DNA World Tour" am 18. Oktober Halt in der Mannheimer SAP Arena. Das Konzert in der Quadratestadt ist einer von insgesamt neun Auftritten in Deutschland. Der reguläre Ticketverkauf beginnt am Freitag, 8. April, um 10 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1