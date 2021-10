„Jeder kann was tun“ – unter diesem Motto backten Nachwuchskräfte aus verschiedenen Klassen der Justus-von-Liebig-Schule 300 Brötchen, 300 Rosinen- und 300 Schokobrötchen und Nuss- und Hefezöpfe. Angeregt hatte die Hilfsaktion für die freiwilligen Helfer im Ahrtal der Technische Oberlehrer Rainer Kief. Nach der Schule fuhr er die Waren gleich an ihren Bestimmungsort.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rainer Kief hatte schon kurz nach der Flut-Katastrophe die Idee, vor Ort zu helfen. So verbrachte er einen Teil seiner Sommerferien im Ahrtal und danach noch mehrere Wochenenden. Helfer aus ganz Deutschland, so hat er erfahren, werden von einem zentralen Camp mit Shuttlebussen in Teams an ihre Einsatzorte gefahren. Dort kämpfen sie sich durch Schlamm oder Staubund entkernen die betroffenen Häuser.

Wiederholung geplant

„Es ist wichtig, dass die Helfer bei diesen anstrengenden Arbeiten gut verpflegt werden“, so Kief. Dafür haben die Nachwuchsbäcker der Justus-von-Liebig-Schule nun am vergangenen Wochenende gesorgt. Rainer Kief und seine Schüler können sich vorstellen, die Aktion Backen für die Helfer im Ahrtal dieses Schuljahr noch einige Male zu wiederholen. red/aph