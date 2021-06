Babypause bis November

Mannheims Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell (Grüne, Bild) geht voraussichtlich bis Anfang, Mitte November in die Babypause. Pretzell, Jahrgang 1971, erwartet – wie berichtet– Ende Juli ihr erstes Kind und tritt bereits bei ihrer Arbeit im Rathaus kürzer. Ihr Kollege Dirk Grunert (Grüne) übernimmt die Vertretung in der Stadtverwaltung. Pretzell nahm zuletzt noch offizielle Termine wahr, will sich nun aber zuhause auf die Geburt vorbereiten.

Seit Januar in Mannheim

Pretzell hat im Januar ihr Amt in Mannheim als Nachfolgerin ihrer Grünen-Parteifreundin Felicitas Kubala angetreten. Diana Pretzell ist im Rheinland aufgewachsen, hat in Freiburg Forstwissenschaften und in Hohenheim Journalismus studiert und sich mit dem Thema „Öffentlichkeitsarbeit im Naturschutz“ promoviert. Danach arbeitete sie im Regionalbüro „Naturgarten Kaiserstuhl“ des Umweltministeriums.

2012 wechselte sie in die Naturschutz-Abteilung der Umweltstiftung WWF, wo sie – zuletzt als Direktorin – auf EU-Ebene sowie im Bund und in den Ländern für die Umsetzung von Arten- und Naturschutzprojekten zuständig war. lang